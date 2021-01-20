В Курской области налоговые инспекции продолжают работать по предварительной записи

При посещении налоговых инспекций необходимо использовать средства индивидуальной защиты Фото: Из архива КП.

С 11 января прием и обслуживание в налоговых Курской области продолжает идти исключительно по предварительной записи посредством интерактивного сервиса ФНС России «Онлайн-запись на прием в инспекцию».

Во всех инспекциях перед входом в операционный зал установлены боксы для документов. УФНС России по Курской области рекомендует оставлять всю корреспонденцию в боксах для приема документов. В обязательном порядке также необходимо указывать на конверте фамилию, имя, отчество и номер телефона, по которому сотрудник инспекции может связаться с налогоплательщиком. Документы вынимают ежедневно через каждые три часа.

При посещении налоговых инспекций необходимо использовать средства индивидуальной защиты.

Управление ФНС России по Курской области обращает внимание курян на то, что эти меры реализуются в первую очередь для обеспечения безопасности курян, и просит отнестись к этому с пониманием.