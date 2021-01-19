В Курске на Северной трибуне «Трудовых резервов» открылся восстановительный центр для спортсменов сборных команд Курской области.Установленное здесь оборудование позволяет определять состояние и возможности организма, прогнозировать спортивные результаты, а также устранять негативные последствия интенсивных тренировок.В центре есть перкуссионный и пневмомассажер, аппарат «Варикард». На покупку новой техники потратили 1,2 млн рублей из регионального бюджета.Восстановительный центр станет принимать сильнейших спортсменов региона – членов сборных команд Курской области и сборных команд страны. Попасть сюда можно будет по заявкам от тренеров через Центр спортивной подготовки.