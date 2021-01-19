В Курской области в 2021 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют три участка региональных дорог общей протяженностью более 30 км и 12 объектов муниципального значения.В Медвенском приведут в порядок участок трассы Крым - Гахово - Дьяконово - Суджа – граница с Украиной. В Курском районе работы пройдут на участках Курск - Борисоглебск - Полевая - Демино и Курск - Поныри - Зиборово.Также отремонтируют более десяти километров дорог местного значения. В Золотухинском районе работы затронут ул. Мира в п. Солнечном и ул. Заводскую в м. Свобода.В Щигровском в нормативное состояние приведут участки дорог Охочевка - Защитное - Курск - Борисоглебск - Басово, а также порядка трех км в с. Тестово и чуть больше одного км в д. Новосергеевке.В Октябрьском районе отремонтируют ул. Заводскую в п. Прямицыно и ул. Новую в с. Б. Долженково. Работы пройдут также на ул. Ворошилова в с. Становом Тимского района и на ул. Советской в п. Медвенка..