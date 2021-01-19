21 января с 15.00 руководитель следственного управления СК России по Курской области генерал-майор юстиции Алексей Назин проведет прием граждан в следственном отделе по ЦАО Курска СУ СК России по Курской области адресу: Курск, ул. Гайдара, д. 13/1.Телефон для справок и предварительной записи 54-77-14, 51-32-41.Предварительная запись заканчивается в 18.00 накануне дня приема.- На прием можно обратиться по вопросам расследования уголовных дел и проведения доследственных проверок, а также с жалобами на действия (бездействие) и процессуальные решения, принятые должностными лицами следственного управления СК России по Курской области. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, - сказали в ведомстве.