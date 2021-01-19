Многодетная женщина живет в Суджанском районе с шестью детьми в квартире площадью 40 квадратных метров и нуждается в улучшении жилищных условий.Она обратилась в администрацию Суджанского района с просьбой поставить ее на учет в качестве нуждающейся в жилье. Однако чиновники, нарушив положения административного регламента, необоснованно потребовали от женщины предоставить ряд документов. При этом для получения одного из них нужно было заплатить.- Эти нарушения не позволили многодетной семье, находящейся в трудном материальном положении, реализовать свое право на обращение по вопросу постановки на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий. Глава районной администрации получил представление. Устранение нарушений проконтролирует прокуратура, - сказали в ведомстве.