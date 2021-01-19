Комитет природных ресурсов области напоминает охотникам о запрете незаконной добычи зайца-русака. Период охоты на этих животных установлен в Курской области до 15 января 2021 года.По мнению экологов, эта мера поможет повысить численность зайцев-русаков в регионе.В случае незаконной добычи нарушитель будет привлечен к административной ответственности. Виновным будет запрещена охота на срок от одного года до двух лет, им также необходимо будет возместить ущерб, причиненный государственному охотничьему фонду, добавили в администрации региона.