В суд передано дело против членов организованной группы, состоящей из двух жителей Курской области и двух граждан Республики Беларусь. Они обвиняются по п. п. «а», «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой, в особо крупном размере), ч. 2 ст. 326 (подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства, совершенная организованной группой), ч. 4 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа.Как полагает следствие, в феврале 2020 года они для дальнейшей продажи угнали автомобиль «TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150», стоимостью 3 млн 486 тыс рублей.Соучастники использовали сложное электронное оборудование, которое позволяло получить доступ в салон автомобиля и запустить двигатель, а также устройство для сокрытия местонахождения автомобиля. Для конспиративной связи между собой они использовали цифровые радиостанции и сканирующий радиоприемник для прослушивания радиоканала, используемого сотрудниками ГИБДД.Для того, чтобы продать машину, под видом автомобиля, эксплуатирующегося в Беларуси, они изменили и уничтожили идентификационные номера кузова, шасси, двигателя, подделали документы и государственные регистрационные знаки. Используя специализированное программное обеспечение и оборудование, изготовили дубликаты ключей.Однако продать похищенный автомобиль им не удалось. Соучастники были задержаны сотрудниками полиции во время сделки.Уголовное дело направлено в Курский районный суд для рассмотрения по существу.