Прокуратура Курска проверила исполнение закона в сфере водоотведения.На территории города МУП «Курскводоканал» является организацией, эксплуатирующей городские очистные сооружения.- Как показала проверка, финансовые и производственные ресурсы предприятия не позволяют в полном объеме контролировать сточные воды, сбрасываемые абонентами в централизованную систему водоотведения. Поэтому только в 2020 году в результате поступления в централизованные системы водоотведения и очистные сооружения запрещенных веществ причинен ущерб на сумму свыше 2 миллионов рублей, - рассказали в ведомстве.В адрес главы администрации Курска внесено представление, в котором поставлен вопрос об оснащении МУП «Курскводоканал» необходимым оборудованием для более эффективного контроля за сбросом вредных веществ.По факту незаконного сброса в централизованные системы водоотведения и очистные сооружения запрещенных веществ УМВД России по Курску завело уголовное дело по ч. 1 ст. 330 УК РФ (самоуправство).