С заявлением в Северо-западный отдел полиции обратился 19-летний курянин. Он нашел на странице в социальной сети объявление о продаже спортивных кроссовок. Будучи профессиональным футболистом, молодой человек связался с продавцом посредством переписки для обсуждения всех деталей сделки. Незнакомец попросил оплатить полную стоимость товара, после чего обещал выслать кроссовки по почте. Курянин перечислил на банковскую карту 21 тысячу рублей и стал ожидать посылку. Через некоторое время с ним снова связался продавец. Он убедил спортсмена, что товар подорожал и потребовал еще три тысячи рублей. Молодой человек перевел через банковское приложение необходимую сумму, после чего связь с незнакомцем была прервана. Курянин обратился в полицию.По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и установили личность подозреваемого и его местонахождение. 30-летний житель Московской области задержан в ходе служебной командировки и доставлен в Курск. Подозреваемый признал свою вину. Полицейские установили его причастность к еще нескольким фактам мошенничества на территории страны, рассказали в полиции.