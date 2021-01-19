В полицию Беловского района обратилась курянка с сообщением о том, что ее ребенок во время прогулки потерял свою собаку декоративной породы пекинес. Сначала пытался найти животное сам, а после рассказал родителям. Женщина сразу прошла несколько ближайших улиц, спрашивая хозяев домов, не находил ли кто ее пекинеса. Получив отрицательный ответ, она направилась за помощью в полицию.Сотрудники районного отделения опросили жителей поселка, просмотрели камеры наблюдения со здания, установленного недалеко от места пропажи и за несколько дней выяснили, что пекинеса заметила местная жительница и забрала домой. А, когда к ней пришла настоящая хозяйка питомца, сообщила, что никогда его не видела. Женщина успела перевезти собаку знакомым в соседнюю область, а те передали ее новым владельцам. Сотрудники полиции направились в соседний регион, забрали домашнего питомца и вернули пекинеса законным владельцам.По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту кражи, сказали в УМВД.Полиция напоминает, что кража животных квалифицируется, как кража имущества.