В регионе продолжается подготовка к предстоящему дорожному сезону. В 2021 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется отремонтировать три участка региональных дорог общей протяженностью более 30 километров и 12 объектов муниципального значения, рассказали в администрации региона.Ремонт дорог регионального значения пройдет в двух районах области. В Медвенском приведут в нормативное состояние участок трассы «Крым»-Гахово - Дьяконово – Суджа – граница с Украиной. В Курском районе работы пройдут на участках Курск-Борисоглебск - Полевая - Демино и Курск-Поныри - Зиборово.В рамках нацпроекта отремонтируют также более десяти километров дорог местного значения. В Золотухинском районе работы затронут улицу Мира в поселке Солнечном и улицу Заводскую в местечке Свобода. В Щигровском в нормативное состояние приведут участки дорог Охочевка – Защитное – Курск–Борисоглебск - Басово, а также порядка трех километров в селе Тестово и чуть больше одного километра в деревне Новосергеевке. В Октябрьском районе отремонтируют улицу Заводскую в поселке Прямицыно и улицу Новую в селе Б. Долженково. Работы пройдут также на улице Ворошилова в селе Становом Тимского района и на улице Советской в поселке Медвенка.Дорожники выполнят фрезерование старого покрытия проезжей части, укладку выравнивающего и верхнего слоев дорожной одежды из материала, изготовленного по методу объемно-функционального проектирования. Они также обновят дорожные знаки, нанесут разметку. С подрядчиками уже заключены контракты на выполнение работ.- Сейчас подрядные организации занимаются закупкой и заготовкой инертных материалов. В дальнейшем они будут проверены отделом контроля качества комитета автодорог. Осуществляется поверка и наладка оборудования дорожных лабораторий на возможность проведения испытаний, – отмечает начальник отдела контроля качества и инновационных технологий ОКУ «Комитет автодорог Курской области» Андрей Коптев.В области ремонтировать дороги в рамках нацпроекта будут пять подрядных организаций. К работе они приступят с наступлением благоприятных погодных условий.