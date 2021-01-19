Планируется, что он появится на базе детского оздоровительного лагеря «Дубки» в Курчатовском районе. В этом месте обустроят учебно-административный корпус с актовым залом, спальные корпуса, спортзал, столовую, медпункт. Будут еще построены стадион с футбольным полем, беговыми дорожками, силовыми уличными тренажерами, а также дополнительные спортивные площадки, туристическая зона, тир и полоса препятствий.Центр «Авангард» должен стать местом организации работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи и подготовке юношей к военной службе. Воспитанники здесь будут принимать участие в реконструкциях, уроках мужества, встречах с героями России и ветеранами.На сегодняшний день в ЦФО региональные центры «Авангард» действуют в Московской, Тульской, Нижегородской областях и Санкт-Петербурге. В 2021 году планируется их открытие в Белгородской, Орловской, Рязанской, Калужской, Ярославской областях.