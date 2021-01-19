За минувшие сутки выписан в регионе 151 ковид-пациент. Всего с начала пандемии выздоровели 21269 человек.На ИВЛ в Курской области находится 141 ковид-пациент. Из них на инвазивной вентиляции легких - 17 человек.С ковид и пневмониями в больницах находится 1546 курян на 19 января 2021 года.Число заражений коронавирусом на 19 января 2021 года в Курской области составило 24118. В том числе за последние сутки диагноз подтвердился у 174 курян.Три женщины 32-х, 67-и и 83-х лет умерли за минувшие сутки от коронавируса в Курской области. Причина смерти - тяжелая вирусная пневмония, вызванная ковид. В общей сложности с начала пандемии от коронавируса умерли 333 курянина.