В рамках расследования уголовного дела по ранее совершенному имущественному преступлению сотрудники полиции во время обыска в доме курянина обнаружили и изъяли вещество растительного происхождения, хранившееся в коробках и емкостях.Согласно проведенным экспертно-криминалистическим исследованиям, это оказалось полкило марихуаны.Со слов подозреваемого коноплю он собрал летом и хранил для личного потребления, уточнили в полиции.Против мужчины завели уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное приобретение, хранение наркотических средств в крупном размере». Ему грозит до десяти лет колонии, сказали в УМВД.