С начала года сотрудники Госавтоинспекции выявили более 20 нарушений правил перевозки детей. Это в семь раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Водители не использовали детские удерживающие устройства и подвергали жизнь и здоровье маленьких пассажиров опасности. На всех нарушителей составлены административные материалы.- Детские удерживающие устройства должны соответствовать весу и росту ребенка, использоваться в легковом автомобиле, либо кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности или детская удерживающая система ISOFIX. Их размещение в ТС должно осуществляться в соответствии с руководством по эксплуатации, - рассказали в УМВД.Как пояснили сотрудники правового отделения УМВД России по Курску, за перевозку детей без автокресла предусмотрен административный штраф в три тысячи рублей. (ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ; п. 22.9 ПДД РФ).По закону перевозка несовершеннолетних запрещена:1) в возрасте младше семи лет без детского автокресла;2) в возрасте от семи до 11 лет (включительно):без детского автокресла на переднем сиденье легкового автомобиля;без детского автокресла или ремней безопасности.По статистике автокресла снижают детскую смертность в ДТП более чем наполовину. Риск получить травму в аварии для несовершеннолетних уменьшается почти на 70 %. Руководство курской полиции уверено, что именно эти факты, а не штрафные санкции станут мотивировать водителей не нарушать правила дорожного движения.