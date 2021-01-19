19 января, ровно 40 лет назад, на областном совещании работников пожарной охраны руководства УВД и представителей партийных и советских органов было принято решение о создании Курске пожарно-технической выставки. Теперь посетить все экспозиции можно виртуально по ссылке.Современный пожарно-спасательный музей Курской области находится в здании второй пожарно-спасательной части Курска (ул. Радищева, 79) и включает выставочные и лекционные залы, выставку пожарной техники под открытым небом. В экспозициях - стенды с документами по истории образования и развития курской пожарной охраны, план застройки города конца ХVII века, макет здания второго отделения пожарного обоза, с размещенной в нем пожарной техникой, одежда пожарных служителей со знаками различия, макеты багрового и насосно-бочечного ходов, электрифицированные диорамы. В залах представлены документы, фотографии, приборы радиационной и химической разведки. Одно из центральных мест отведено стендам, показывающим подвиг пожарных при ликвидации аварии на ЧАЭС.За время работы пожарно-спасательный музей посетили более ста тысяч человек, в том числе и иностранные делегаций из США, Польши, Германии, Франции, Великобритании и других стран. Не смотря на сложную эпидемиологическую обстановку двери пожарно-спасательного музея открыты для личного посещения. Порядок проведения экскурсий и подробности работы выставки можно узнать по телефону 8 (4712) 54-58-05.