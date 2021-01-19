Происшествий и нештатных ситуаций в местах крещенских купаний в Курской области на Крещенье не было, сообщили в МЧС. Всего богослужения посетили порядка семи тысяч курян, более двух тысяч совершили омовения. Это втрое меньше по сравнению с предыдущими годами.Куряне прислушались к рекомендациям воздержаться от купаний в связи со складывающейся эпидемиологической обстановкой. Тем не менее, службы обеспечивали безопасность на всех купелях. А их насчитывалось 37. Несмотря на заявленные изначально 40 мест омовений, Рыльский район в последний момент отказался от еще запланированных трех мест купаний. Места омовений в Золотухинском районе посетили порядка 4700 человек, около 800 окунулись в воду.Спасатели следили за тем, чтобы в купели было не более одного человека, не допускали пьяных. От Главного управления МЧС России по Курской области будут дежурили четыре оперативные группы. На контроле и 69 мест богослужений.- 19 января наши сотрудники будут продолжать следить за безопасностью в храмах, - отметил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Курской области полковник внутренней службы Александр Мезенцев.