В 14:00 18 Января в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о пожаре в административном помещении Жеденовке Хомутовского района Курской области.На место происшествия были направлены пожарные - спасатели 44 ПЧ Хомутовского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.По прибытии в 14:07 приступили к ликвидации загорания. Пожар локализован в 14:10, ликвидирован в 14:14, сообщили в МЧС.В результате пожара в деревянном административном здании сгорело потолочное перекрытие на площади два квадрата.Пожар тушили 16 человек и шесть единиц техники.Ущерб и причина пожара устанавливаются.