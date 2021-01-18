Из Курского региона в прошлом году в зарубежные страны направили 3 289 тонн молочной продукции, более 1 700 тонн мясных продуктов, 995,6 тонны сырья животного происхождения и одну партию ветеринарных препаратов. В числе получателей грузов страны Европейского союза, Украина, Вьетнам, Гонконг, Китай, Турция, США, Корея, Тайвань, Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан, Молдова.Основную часть экспортируемой курскими предприятиями продукции составили корма и кормовые добавки растительного происхождения. В Литву, Эстонию и Латвию отправлено более 74 тысяч тонн гранулированного жома, 66 тонн фуражной кукурузы.Вся экспортируемая продукция соответствует требованиям стран-получателей, а ее качество и безопасность подтверждены протоколами лабораторных испытаний, сказали в администрации региона.