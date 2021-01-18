В Курскую областную Думу по инициативе губернатора региона на рассмотрение внесен законопроект «О размере и порядке выплаты денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством)», сообщает региональный комитет социального обеспечения, материнства и детства.Проект предусматривает увеличение данной выплаты. В настоящее время она составляет 9 035 рублей, при принятии законопроекта будет доведена до 10 627 рублей.Планируется, что доплата будет осуществляться из регионального бюджета. В Курской области ее получают более двух тысяч детей.Инициатива будет рассмотрена на ближайшем заседании облдумы.