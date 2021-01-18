Курское региональное отделение Фонда социального страхования напоминает об отчетной кампании по итогам 2020 года. На бумажном носителе отчет необходимо сдать до 20 января, в электронном формате – до 25 января.В связи со сложной эпидситуацией курян-страхователей убедительно просят для сдачи отчетности 4-ФСС воспользоваться электронными сервисами:- «Личный кабинет» страхователя cabinets.fss.ru или lk.fss.ru;- портал госуслуг gosuslugi.ru.В ФСС напоминают, что для получения госуслуги через портал страхователям необходима электронная цифровая подпись, подтвержденная в удостоверяющем центре, а физическим лицам - подтвержденная учетная запись на портале госуслуг.Приостановление деятельности страхователем не освобождает его от обязанности сдачи отчетности. Нарушение сроков предусматривает административную ответственность.