Сегодня в регионе 3805 семей получают ежемесячную выплату из средств материнского капитала. Она полагается нуждающимся семьям, если второй ребенок (родной, усыновленный) рожден, начиная с 1 января 2018 года. В новом году в Курской области право на ежемесячную выплату будет иметь семья, в которой доход на каждого члена, включая рожденного (усыновленного) ребенка, составляет менее 22 412 рублей в месяц (в 2020 г. – 21 854 рублей в месяц).Размер ежемесячной выплаты для семей, обратившихся за ней в 2021 году, составит 10 627 рублей. Он определяется в размере прожиточного минимума для детей, установленного в субъекте РФ за второй квартал предшествующего года. Семьи, которым ежемесячная выплата была установлена до 2021 года, продолжат получать 10 107 рублей до завершения выплатного периода.Первый выплатной период рассчитан до достижения ребенком возраста одного года. После этого нужно вновь подать заявление на назначение ежемесячной выплаты до достижения двух лет, затем - до трех лет. После трех лет выплата на ребенка не полагается.В соответствии с федеральным законом ежемесячные выплаты из средств материнского капитала по 1 марта 2021 года продлеваются автоматически. То есть семьям, которые уже получают выплату и у которых выплатной период заканчивается по 1 марта 2021 года, не нужно обращаться в пенсионный фонд, чтобы подтвердить доходы