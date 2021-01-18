Медики убеждены в том, что курянам стоит воздержаться от крещенских купаний во время пандемии коронавируса.Категорически противопоказано окунаться в прорубь тем, у кого есть хронические заболевания, особенно если они в стадии обострения.- В группе риска находятся страдающие сердечно-сосудистыми патологиями, перенесшие инфаркты или инсульты, с ишемической болезнью сердца, артериальной гипертонией. При заходе в ледяную воду возникает спазм коронарных сосудов, что может вызвать остановку сердца, потерю сознания, - рассказала главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Лариса Уварова.Нельзя окунать в прорубь детей. Стоит отказаться от купаний людям старше 60 лет и переболевшим коронавирусом. Воздержаться необходимо и тем, кто уже привился от COVID-19 или планирует.- Вакцина двухкомпонентная, необходимо, чтобы сформировался иммунитет. Нужно на момент вакцинации быть здоровым, не стоит рисковать перед прививкой. У тех, кто уже привился первым компонентом, иммунитет еще не сформировался. Кроме того, купание в ледяной проруби может вызвать обострение хронического тонзиллита или ринита, - сообщила Лариса Федоровна.Если вы все же приняли решение окунуться и вели подготовку в виде закаливания, то за полтора - два часа до купания необходимо плотно поесть. Категорически запрещено употреблять спиртное - как до, так и после купания. Заходить в воду нужно медленно, а окунаться максимально быстро. Затем следует растереться махровым полотенцем, выпить горячий чай или морс.