В консультативном диагностическом центре областной детской клинической больницы работали столичные специалисты.Кардиологи нашей клиники совместно с профессором Михаилом Зеленикиным из центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева осмотрели около 50 детей, в том числе воспитанников областного специализированного Дома ребенка.По результатам обследования 14 человек направят на оперативное лечение, им окажут высокотехнологичную медицинскую помощь в Москве. Еще шесть пациентов пройдут в столице дополнительное обследование и реабилитацию.Кардиохирурги провели подобную консультацию и в областном перинатальном центре.Всего в регионе на диспансерном учете состоит около полутора тысяч детей с врожденными пороками сердца. Консультации столичные специалисты регулярно и бесплатно проводят в детской областной больнице.