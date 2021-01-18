С вечера 18 января и в течение суток в Курской области будет облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер переменных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит -21…-26 ºС, днем -13…-18 ºС.Спасатели рекомендуют курянам:- внимательно относиться к выбору одежды, нужно носить свободную, не плотно прилегающую одежду, обязательно надевать варежки (перчатки), шарф и шапку;- желательно избегать курения на морозе, курение, как известно, сужает кровеносные сосуды, а это, разумеется, приводит к потере тепла.- ветер способствует ускорению процесса обморожения, нужно прятаться от ветра;- не выходить на улицу в сырой одежде или сразу после бани (душа);- уходя на длительную прогулку, желательно взять с собой термос с горячим чаем;- не следует употреблять спиртное, алкоголь способствует быстрой потере тепла организмом.Любой человек зимой может получить переохлаждение, причины которого имеют различную природу. Не обязательно температура тела должна понизиться до 0°C, человек может погибнуть даже, если его температура понизится до 17-25°C. При таких низких температурах может наступить смерть от переохлаждения, поэтому будьте внимательны.Главное управление МЧС России по Курской области напоминает о том, что на территории Курской области круглосуточно и бесплатно работает телефон Службы спасения-112.