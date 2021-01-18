В Курской области отмечено шесть случаев, когда граждане после введения первого компонента прививки заболели коронавирусом. Инфекцию они перенесли в легкой форме. Вероятнее всего, заразились еще до введения первого компонента, либо являлись бессимптомными носителями.Всего в Курскую область с ноября 2020 года поступило количество доз, позволяющее привить 3392 человека. Получили первый компонент вакцины 2572 курянина, из них 1342 - уже два компонента. Масштабная вакцинация населения начнется с поставки 50 тысяч доз в январе-феврале.По состоянию на 18 января в Курской области всего зарегистрировано 23 944 (+176) подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.