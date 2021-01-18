По данным оперативного штаба на 7:30 18 января, в Курской области всего зарегистрировано 23944 (+176) подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1636 человек, на ИВЛ – 149 (13 – инвазивная, 136 – неинвазивная).Всего выписали 21 118 (+149) пациентов. На сегодняшний день скончались 330 человек (+1; женщина 58 лет) причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.Прирост заболевших по муниципалитетам:г. Курск +83г. Железногорск +29Курский +13г. Льгов +12Беловский +9г. Обоянь +6Пристенский +6Большесолдатский +5Суджанский +4Октябрьский +3Железногорский +3Льговский +1Медвенский +1Хомутовский +1.