Спасатели просят рыбаков воздержаться от посещения водоемов в связи с аномально низкими температурами воздуха. Такие климатические условия могут способствовать возникновению переохлаждения организма или обморожению.Ледовое покрытие на закрытых водоемах на сегодняшний день достаточно прочное – его толщина составляет до 25-30 сантиметров. На реках показатель чуть меньше – до 20 сантиметров.Главное управление МЧС России по Курской области просит всех любителей подледного лова неукоснительно соблюдать меры личной безопасности. Не рискуйте жизнью и здоровьем из-за улова! В случае беды обращайтесь по номеру вызова экстренных оперативных служб 112. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно.