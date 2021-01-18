Как «КП» сообщала ранее, 18 января рано утром в деревне Жмакина Курчатовского района загорелся жилой деревянный дом. На место происшествия приехали пожарные сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.Возгорание оперативно ликвидировали. К сожалению, не обошлось без жертв. На пепелище спасатели обнаружили тело 57-летнего мужчины.В ликвидации пожара принимали участие 15 человек, семь единиц техники, в том числе от МЧС России 12 человек, четыре единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.