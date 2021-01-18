18 января ночью в Службу спасения Курской области поступило сообщение о том, что произошло отключение газовой котельной в городе Щигры. Без тепла остались 16 многоквартирных жилых домов с населением в 820 человек, из них – 194 ребенка.На место выехала оперативная группа КЧС и ОПБ г. Щигры, ОГ МПСГ по г. Щигры и Щигровскому району, аварийно-восстановительная бригада АО «Газпром газораспределение Курск». В пять часов утра подачу газа восстановили, котельную запустили.Единый телефон вызова экстренных оперативных служб – 112. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.