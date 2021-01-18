18 января в 04:09 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании жилого дома в деревне Жмакина Курчатовского района. На место происшествия выехали пожарные ПСЧ № 9 Курчатовского района, опорного пункта Иванчиково, GCX № 7 города Курчатова, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электросетей.Возгорание локализовали в 04:33, ликвидировали полностью - в 04:38. В результате пожара сгорел жилой деревянный дом общей площадью 64 квадратных метра. Из людей никто не пострадал.Пожар тушили 15 человек, семь единиц техники, в том числе от МЧС России 12 человек и четыре единицы техники. Ущерб и причину пожара устанавливают эксперты.