В регионе на Крещение оборудуют 46 купелей, три из которых в самом Курске. В Железнодорожном округе - на территории пляжа «Городской», в Центральном - парк им. 50 лет ВЛКСМ, в Сеймском округе - на Ермошкином озере. Во всех местах будут дежурить спасатели и медики.Однако не только сложная эпидемиологическая обстановка может помешать курянам окунуться в прорубь. Спасатели объявили до 21 января штормовое предупреждение из-за аномально-холодной погоды. Среднесуточная температура воздуха в этот период составит -16...-20 градусов, что ниже климатической нормы на 7-12 единиц.В крещенскую ночь прогнозируют -21...-22 градуса, ощущаться будет как -26. Днем столбик термометра покажет -17...-19. Кроме того, 19 января возможен небольшой снег. Ветер западный 1-4 м/с. Влажность воздуха 81%.