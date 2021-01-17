Об очередной человеческой жестокости рассказали волонтеры региональной общественной зоозащитной организации «Право жить». В канун Старого Нового года они обнаружили в Железнодорожном районе Курска выброшенную и привязанную к дереву собаку.- Вчера вечером песика, фенотип питбул, бросили в метель. Пес всю ночь провел на морозе. Сейчас он в ветклинике, состояние его просто ужасное. Ищем теплую передержку или сразу дом, сообщили волонтеры.Зоозащитная организация объявила сбор средств на лечение животного. Подробнее о том, как помочь псу, можно узнать здесь.