В Курской области скончались еще два пациента с подтвержденным коронавирусом. Как сообщил региональный оперштаб 17 января, умерли мужчина 52-х лет и женщина 64-х. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19. Общее количество летальных исходов таким образом увеличилось до 329 курян.Напомним, к утру воскресенья в области выявили коронавирус у 181 человека. С начала эпидемии заразились инфекцией 23 768 пациентов. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1587 человек, на ИВЛ – 151. Окончмили лечение и выздоровели 20 969 курян.