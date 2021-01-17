За минувшие сутки в Курской области выявили коронавирус у 181 человека. Об этом сообщил региональный оперштаб 17 января. Прирост инфицированных по городам и районам: Курск - 81, Железногорск - 27, Курчатовский район - 21, Щигры - 10, Щигровский район - семь, Глушковский и Октябрьский - по шесть, Мантуровский район и Рыльск - по пять, Курский и Рыльский районы - по три, Фатежский - два. Таким образом общее количество зараженных увеличилось до 23 768 пациентов.В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1587 человек, на ИВЛ – 151 (14 – инвазивная, 137 – неинвазивная).Выздоровели 20 969 пациентов. Накануне окончили лечение 178 человек. Скончались 329 курян. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная коронавирусом.