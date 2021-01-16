В Курской области на ИВЛ находится 153 ковид-пациента. 13 из них - на инвазивной вентиляции легких.Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 16 января 2021 года составило 20791 человек. За минувшие сутки выписано 182 пациента.За сутки на 16 января 2021 года в Курской области зарегистрировано 180 новых случаев коронавируса, это больше, чем в предыдущие дни января. В общей сложности с начала пандемии ковид был подтвержден у более чем 23, 5 тысяч курян.За минувшие сутки в Курской области от ковид скончался 57-летний мужчина. В общей сложности с начала пандемии от коронавируса умерли 327 курян.Причина смерти - тяжелая вирусная пневмония.