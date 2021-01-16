Подведены итоги тематического консультирования по вопросам качества и безопасности детских товаров, выбора новогодних подарков, которое проводилось в формате «горячей линии» в декабре 2020 года Управлением Роспотребнадзора по Курской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области».Всего на телефоны «горячих линий» Управления, его территориальных отделов, консультационного центра и пунктов для потребителей на базе ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Курской области, поступило 93 обращения. Из них по вопросам, связанным с организацией и проведением праздничных новогодних мероприятий для детей - 13, количество консультаций по вопросам качества и безопасности детских товаров, новогодних подарков - 80, в том числе по видам товаров:14 (17,5%) - сладкие подарки без игрушек;9 (11,2%) - одежда;8 (10,0%) - карнавальная одежда, новогодние костюмы;8 (10,0%) - игрушки;5 (6,3%) - товары для зимних видов спорта и развлечений (лыжи, коньки, снегокаты, ледянки, тюбинги;4 (5,0%) - гаджеты (планшеты, ноутбуки, компьютеры, интерактивные доски, электронные книги).