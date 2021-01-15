Количество случаев отравлений спиртосодержащей продукцией по итогам 2020 года составило 485, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Это ниже уровня аналогичного периода 2019 года на 20,2%. Количество случаев острых отравлений спиртосодержащей продукцией со смертельным исходом увеличилось со 100 до 115 случаев.По результатам лабораторных исследований проб, не соответствующих по показателям безопасности в прошлом году не выявлено. Это свидетельствует о том, что качество легально реализуемой на территории Курской области алкогольной продукции опасения не вызывает. Таким образом, по-прежнему причиной отравления является чрезмерное употребление этилового спирта, этанола.