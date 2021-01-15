В первичном сосудистом отделении Горшеченской районной больницы появился новый компьютерный томограф. Его приобрели в рамках региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Оборудование уже протестировали. Стоимость томографа - более 30 млн рублей.«В ближайшее время мы введем в эксплуатацию еще один современный аппарат - в онкоцентре, он будет самым мощным для КТ в регионе. Старый томограф, который там находился, еще в хорошем состоянии. Его мы передадим в Советскую ЦРБ. Предприниматели района сейчас помогают больнице с установкой модуля», - рассказал Андрей Белостоцкий.Первичное сосудистое отделение в Горшечном обслуживает население еще шести районов области - Касторенского, Советского, Тимского, Мантуровского, Черемисиновского и Щигровского. Ежегодно помощь здесь получают около 700 пациентов.