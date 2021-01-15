На первый конкурс президентских грантов в 2021 году от Курской области было направлено 43 проекта, шесть из них признаны лучшими. Региональным лидером по сумме набранных баллов стала автономная некоммерческая организация «Центр социального дизайна» с проектом молодежной медиастудии «Проектные решения молодых».В числе победителей также КРОО «Центр региональных исследований и поддержки социальных инициатив Курской области» с проектом социологической школы «Открытые исследования НКО46»; КРО ОООИ «Всероссийские ордена Трудового Красного Знамени общества слепых» с проектом «Душа Черноземья»; КРО Досуговая детско-юношеская организация «Гармония», разработавшая проект танцевального онлайн-лагеря «Вместе в ГАРМОНИИ»; КРМОО «Федерация компьютерного спорта» с проектом компьютерного фестиваля «Курская Дуга» и КРО ООО «Ассоциация юристов России», предложившая организовать центр бесплатной юридической помощи.