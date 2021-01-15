В Конышевском районе Курской области создан новый памятник природы - «Урочище Медвежье болото». Цель его создания - охрана природных комплексов урочища, пойменных экосистем левобережья реки Свапы и прилегающих территорий.На территории урочища произрастает 295 видов сосудистых растений, 18 из них внесены в Красную книгу Курской области. В их числе белокрыльник болотный, дремлик морозниковый, зубянка пятилистная, плаун булавовидный и другие.Здесь также зарегистрировано 250 видов позвоночных и беспозвоночных животных. В Красную книгу Курской области внесены 47 видов, в том числе горностай, выдра, водяная кутора, болотная сова, журавль серый и другие. В Красную книгу РA занесены 7 видов - змееяд, аист черный, балобан и другие.В урочище также отмечены 56 видов грибов и 34 вида лишайников.