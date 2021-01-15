Два дня курские дорожники устраняли последствия снегопада, который обрушился на областной центр 13 января. С городских улиц вывезли 7545 кубометров снега, израсходовали 750 кубометров песко-соляной смеси.Наибольшее внимание дорожники уделили сгребанию снега в кучи, чтобы в ночное время суток, когда автомобильный трафик минимальный, вывезти его на специальные площадки.Более двух тысяч дворовых территорий многоквартирных домов от снега убирали 108 единицы техники управляющих организаций и 763 дворников.В целях контроля за работой управляющих организаций действуют мобильные группы, созданные при комитете ЖКХ города Курска.