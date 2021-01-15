Курские спасатели продолжают проводить дезинфекционную обработку улиц, парков, вокзалов, объектов социального обслуживания и общественных территорий.С 4 января пожарные звена аэромобильной группировки Главного управления МЧС России по Курской области продезинфицировали более 13 тысяч квадратных метров. Это объекты транспортной инфраструктуры, здания и территории МЧС.В апреле прошлого года на базе 1-й специализированной пожарно-спасательной части было создано звено санитарной обработки службы радиационной, химической защиты. Всего за это время спасатели обработали уже более 470 тысяч квадратных метров.