20 января в Выставочном зале «Звездный» на Красной площади состоится открытие выставки художественных работ «Обретая мастерство». Экспозиция посвящена десятилетию со дня основания изобразительной студии «Перспектива» Детской школы искусств № 5 им. Д.Д. Шостаковича.На выставке будут представлены около ста работ обучающихся и выпускников, являющихся воспитанниками Ларисы Анатольевны Сахн-Вальд, преподавателя высшей квалификационной категории, лауреата премии Главы города Курска «За вклад в развитие культуры города Курска» и Елены Владимировны Проценко преподавателя высшей квалификационной категории.Выставка продемонстрирует рост и совершенствование творческого потенциала одаренных юных художников в академическом рисунке и живописи, станковой и прикладной композициях; умение выражать кистью свои эмоции, погружаться в свой внутренний мир, ценить особый уникальный взгляд на вещи и события.Выставка будет работать с 20 по 30 января с 9.00 до 18.00 без перерыва (выходной – понедельник). Вход свободный!В выставочном зале «Звездный» соблюдаются масочный режим, социальная дистанция и иные меры эпидемиологической безопасности.Дополнительная информация по тел.: +7(4712) 70-20-69.