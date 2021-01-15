Удостоверение о присвоении звания «Почетный работник здравоохранения Курской области» вручили фельдшеру скорой медицинской помощи города Курска Галине Локтионовой.Награждение состоялось на городской станции скорой помощи. Здесь Галина Николаевна работает уже 42 года. Она была трудоустроена по распределению сразу после окончания Льговского медицинского училища.Заместитель губернатора Курской области Андрей Белостоцкий поблагодарил Галину Локтионову за самоотверженный труд, пожелал всем сотрудникам здоровья и сил.В 2020 году звание «Почетный работник здравоохранения Курской области» было присвоено также медикам БСПМ, областной клинической инфекционной больницы им. Н.А. Семашко, Курской городской поликлиники № 8.