Сотрудники городского департамента пассажирского транспорта и полиции провели очередной мониторинг соблюдения масочного режима в городском общественном транспорте. Проверили более 250 единиц подвижного состава.С пассажирами провели профилактические беседы - им объяснили, насколько важно использовать маски. Для двух пассажиров беседы оказалось недостаточно – на них составили протоколы об административной ответственности.В настоящее время ужесточили требования к проведению ежедневного предрейсового медицинского осмотра - водителям и кондукторам измеряют температуру и фиксируют другие показатели здоровья. К работе допускают только здоровых сотрудников, без симптомов заболевания.С водителями проводят инструктажи о необходимости использования средств индивидуальной защиты органов дыхания, при перевозке пассажиров.