За минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения Курской области восемь раз выезжали по тревоге. Произошло четыре пожара. Погибших и пострадавших нет.Поздно вечером предположительно из-за неисправности дымохода загорелся жилой дом в Курском районе. Из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования загорелась пристройка к дому в поселке Иванино Курчатовского района. Пожар произошел и в складских помещениях, расположенных на улице Краснознаменная Железнодорожного округа.На ДТП с пострадавшими подразделения выезжали два раза, пострадали пять человек, аварийно-спасательные работы не проводились.Главное управление МЧС России по Курской области напоминает о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности в быту.