В ГУ МЧС по Курской области прошло заседание оперштаба комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Курской области. Контрольный вопрос - принятие мер по обеспечению комплексной безопасности на территории Курской области в период празднования Крещения Господня. Праздник проведут с определенными ограничениями.Число мест для купаний планируют сократить. По информации курского гидрометцентра в ближайшие дни в регионе ожидается холодная погода, в том числе, и с 18 на 19 число. Столбик термометра ночью будет опускаться до -29 градусов.Курянам рекомендуют отказаться от традиционных омовений. Священнослужители говорят о том, что купание в проруби не является обязательным ритуалом. Кроме того, медики категорически запрещают совершать омовения людям с хроническими заболеваниями, признаками простуды и ОРВИ, переболевшим коронавирусом и тем, кто привился.В условиях складывающейся эпидобстановки куряне должны серьезно подумать прежде, чем окунаться в прорубь. Очень сложно соблюсти социальную дистанцию. К тому же при низких температурах категорически запрещается носить медицинские маски: это может привести к обморожению.