В физкультурно-оздоровительном комплексе Пристени появился бассейн с пятью плавательными дорожками. Здесь могут одновременно заниматься 40 человек, в том числе и маломобильные люди. Оборудованы раздевалки с санузлами и душевыми, лаборатория анализа воды, помещения для тренеров и медсестры.Строительство велось на средства областного и муниципального бюджетов, всего израсходовано порядка 74 млн рублей.С 18 января бассейн будет открыт для посещения. В связи с действием на территории Курской области ограничений, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции, он будет работать по предварительной записи.В таких многофункциональных спортивных объектах очень нуждаются районы Курской области. В этом году ФОКи будут построены в Фатежском и Горшеченском районах, а уличные площадки - в Горшеченском, Пристенском, Курчатовском районах.Первая очередь пристенского физкультурно-оздоровительного комплекса была построена в декабре 2019 года в рамках нацпроекта «Демография». Внутри ФОКа находятся универсальный спортивный и тренажерный залы, раздевалки, медицинские комнаты, пожарный пост, тренерские.Местные жители здесь занимаются борьбой, волейболом, баскетболом, гандболом, фитнесом, мини-футболом; проходят также занятия для маломобильных групп населения.Рядом с комплексом обустроены гимнастическая площадка с современным покрытием и парковка.