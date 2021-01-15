В Курской области установилась по-настоящему зимняя погода. По прогнозу синоптиков, ночные температуры в ближайшие дни могут достигать - 26 градусов. В таких условиях риск получить обморожение или переохлаждение организма очень велик.Как сообщала ранее КП, по информации Центра медицины катастроф Курской области, с начала года в Курской области зарегистрирован один случай переохлаждения и четыре обморожения. К сожалению, одно происшествие – переохлаждение - с летальным исходом: 8 января во дворе своего дома в селе Паники Медвенского района насмерть замерз 45-летний мужчина.